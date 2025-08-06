В Кашмире нашли свидетельства древнего культа Шивы

Во время восстановительных работ у источника Каркут Наг в районе Салия (город Айшмукам, округ Анантнаг, Джамму и Кашмир) рабочие обнаружили тайник с древними каменными идолами. Среди них — 11 искусно вырезанных шивалингамов, священных символов бога Шивы в индуизме.

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По данным Департамента архивов, археологии и музеев (DAAM) и портала India-news, находка может быть датирована периодом династии Каркота (VII–IX века н. э.), известной как время расцвета храмовой архитектуры и санскритской науки в Кашмире.

«Это одна из самых значительных археологических находок в Долине за последние десятилетия», — заявили в DAAM.

Что такое шивалингам?

Шивалингам (или лингам) — это символическое изображение бога Шивы, одного из трех главных богов индуизма. Обычно он выглядит как гладкий округлый столб на круглой подставке. В индуистской традиции эта форма символизирует единство мужского и женского начал, а также процессы создания, сохранения и разрушения во Вселенной.

Верующие совершают ритуал под названием абхишекам, поливая лингам водой, молоком или медом — в знак почтения и очищения.

Подробности находки

Работы у источника велись в рамках государственной программы по восстановлению заброшенных водоемов. Во время очистки русла от ила рабочие наткнулись на каменную плиту, под которой находились 15 артефактов:

11 целых шивалингамов,

фрагмент храмовой колонны,

3 панели с изображениями богов — вероятно, Шивы, Вишну и Шакти.

Работы сразу же приостановили, а место взяли под охрану. По предварительным данным, артефакты были намеренно спрятаны, возможно, во время войн X–XIV веков, чтобы сохранить их от разрушения.

По словам археологов, такие хорошо сохранившиеся образцы — большая редкость. Это позволяет ученым не только точно датировать артефакты, но и глубже понять местные особенности изображений Шивы. Династия Каркота (625–855 гг.) оставила яркий след в истории Кашмира: ее правители, особенно Лалитадитья Муктапида, строили храмы, развивали санскритскую культуру и тантрическую философию. Один из знаковых памятников той эпохи — Храм Солнца в Мартанде. Важно и художественное оформление найденных идолов: пьедесталы с изображением лотосов, удлиненные спутанные прически (джатамукту), сложная резьба — все это соответствует стилю VIII века и подтверждает их происхождение из времен правления Каркота.

«Нет сомнений, что эти скульптуры относятся к периоду расцвета кашмирской храмовой архитектуры», — считают эксперты DAAM.

Сейчас артефакты находятся в специальном крыле Музея Шри Пратапа Сингха (Сринагар), где проходят документирование и 3D-сканирование, а также консервация и реставрация.

Местные индуистские общины, особенно кашмирские пандиты, предложили восстановить святыню на месте находки — с установкой реплик, чтобы сохранить оригиналы в безопасности, но при этом возродить духовное значение места. Кроме того находка стала поводом для разговоров о возвращении культурного наследия и даже восстановлении паломнических маршрутов.