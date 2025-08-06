Эксперты оценили ремонтопригодность Samsung Galaxy Z Fold7

Специалисты iFixit разобрали флагманский складной смартфон Samsung Galaxy Z Fold7 и присудили устройству лишь 3 из 10 возможных баллов, что свидетельствует о крайне затрудненном процессе обслуживания и ремонта. Об этом сообщает 3DNews.

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Как отмечается в новом отчёте iFixit, смартфон укомплектован двумя вклеенными литий-ионными аккумуляторами, извлечение которых сопряжено с рисками повреждения и потенциального воспламенения из-за их сверхтонкой конструкции.

Складной 8-дюймовый AMOLED-дисплей также вызывает вопросы с точки зрения сервисного обслуживания. Несмотря на заявленный ресурс в 500 тыс. циклов сгиба, панель крайне чувствительна к механическим воздействиям при демонтаже. По данным iFixit, стоимость замены экрана может достигать $600, при этом зачастую требуется замена всей сборки, включая рамку, а не только панели.

Некоторые конструктивные решения, напротив, были встречены положительно. В частности, специалисты отметили упрощенный доступ к порту USB Type-C, который теперь можно заменить относительно просто.

Видеоблогер JerryRigEverything ранее подтвердил высокую прочность устройства в ходе серии механических испытаний. Обновленный шарнирный механизм, внешний экран и плотная внутренняя компоновка позволили Galaxy Z Fold7 успешно пройти тест на изгиб. Однако, по мнению экспертов, именно высокая плотность размещения компонентов и обилие клея, обеспечивающие жесткость конструкции, значительно осложняют ремонт.