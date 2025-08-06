Как разговоры в Zoom и просмотр сериалов вредят экологии

По словам географа и эксперта по устойчивому развитию доктора Джессики Маклин из Университета Маккуори, за всеми цифровыми действиями стоит мощная инфраструктура: центры обработки данных, энергетика, оборудование и добыча ресурсов.

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В ходе исследования ученые высчитали, что все это требует огромных затрат — и приводит к выбросам парниковых газов.

«Мы не часто задумываемся, сколько ресурсов уходит на простые цифровые действия — от отправки письма до просмотра фильма. Эти данные где-то хранятся, обрабатываются и передаются через оборудование, которое потребляет много энергии», — отмечает Маклин.

Цифровой след — в цифрах

Один час видеозвонка с включенной камерой — это до 1 кг CO₂, 12 литров воды и «цифровой след», сопоставимый с площадью iPad Mini. Если выключить камеру — выбросы сокращаются на 98%.

Длинное письмо с вложением, отправленное с ноутбука, — до 50 г CO₂.

Просмотр сериалов в HD по часу в день — 160 кг CO₂ в год. В обычном качестве — всего 8 кг.

Хранение 100 ГБ данных в центре обработки данных (облачное хранилище) — 0,2 тонны CO₂ в год.

Обучение большой модели ИИ — выбросы в 315 раз выше, чем от кругосветного авиаперелета.

И даже научные суперкомпьютеры — как, например, те, что используют астрономы в Австралии — ежегодно производят до 15 килотонн CO₂. Для сравнения, в Нидерландах суперкомпьютеры работают на «зеленой» энергии, и выбросы там в 25 раз ниже.

Почему нельзя переложить ответственность только на пользователей

Маклин считает, что подход «делай меньше — спаси планету» не работает, когда речь идет о цифровой экологии. По ее словам, на ситуацию могут повлиять только системные меры: государственное регулирование, прозрачная отчетность со стороны компаний и отказ от стратегии «запланированного устаревания», когда устройства намеренно производятся с коротким сроком службы.

«Ожидать, что каждый человек будет сам решать проблему — нереалистично. Это ответственность государств и корпораций», — подчеркивает Маклин

Она также предупреждает об опасности цифрового самообмана — когда цифровые технологии позиционируются как экологически чистая альтернатива. На деле, замена офлайн-встреч и работы на онлайн-форматы часто просто переносит проблему в другую плоскость.

«Мы все больше уходим в онлайн, но при этом почти не замечаем скрытую инфраструктуру, которая обеспечивает нашу цифровую жизнь. Пришло время задать вопрос: действительно ли цифровизация всегда устойчивее?»

Что можно сделать?

По мнению Маклин, стоит задуматься о разумном цифровом потреблении: хранить меньше лишних файлов, не обновлять устройства без необходимости поддаваясь течению моды или «хайпа», выбирать аудио вместо видео при общении, снижать качество потокового видео и выключать камеру во время видеозвонков. Но главное — это структурные реформы.