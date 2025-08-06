На глубине океана найдены необычные организмы

Ученые из Китая открыли крупнейшие на сегодня сообщества живых организмов, существующих на экстремальных глубинах — до 9533 метров — в Курило-Камчатском и Алеутском желобах. Эти экосистемы, не зависящие от солнечного света, питаются химическими веществами, выходящими из разломов морского дна. Исследование опубликовано в журнале Nature.

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На протяжении 2500 километров ученые зафиксировали густые скопления трубчатых червей (сибоглинид) и двустворчатых моллюсков. Эти организмы живут благодаря хемосинтезу — процессу, при котором микробы производят питательные вещества, используя метан и сероводород вместо солнечного света. Эти газы поднимаются из глубинных осадков по трещинам в земной коре, формируя подводные «оазисы» жизни.

До этого открытия считалось, что такие экосистемы возможны лишь в более мелких местах — например, у гидротермальных источников. Но теперь стало известно, что даже на глубине почти 10 километров возможно существование стабильной и богатой жизни.

Ученые отмечают, что это открытие не только расширяет представления о границах жизни на Земле, но и имеет значение для понимания круговорота углерода в океанах: скопления метана на таких глубинах могут играть важную роль в глобальных климатических процессах.

Ранее ученые зафиксировали опасную тенденцию: уровень кислотности в океане неуклонно растет из-за поглощения CO₂, что разрушает раковины морских организмов и нарушает экосистемы.