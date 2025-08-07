Ученые оцифровали пыльцу 18 тысяч видов растений
Ученые из Смитсоновского института оцифровали пыльцу более 18 тысяч видов тропических растений. Полученные изображения использовали для обучения искусственного интеллекта. Систему настраивали на распознавание пыльцевых зерен.
Пыльца каждого вида растений уникальна и отличается от других видов. Раньше ученые идентифицировали пыльцевые зерна под микроскопом. Этот процесс занимал очень много времени и был особенно сложен в тропиках – там произрастает множество растений, многие из которых еще не идентифицированы.
Одна из ценностей пыльцы для ученых заключается в ее долговечности. Некоторые зерна способны сохраняться на сотни миллионов лет. Они позволяют «заглянуть» в доисторическую историю нашей планеты. Но определить вид древней пыльцы весьма сложно, поскольку производившие ее растения могли вымереть миллионы лет назад.
В ходе новой научной работы эксперты создали базу из 40 миллионов фотографий пыльцевых зерен, оцифровали ее и загрузили в систему искусственного интеллекта. Такая база позволит проводить многочисленные исследования в области науки и медицины. С ее помощью можно будет, в частности, диагностировать причины аллергии, определить реакцию древних лесов на изменение климата и датировать залежи углеводородов, сообщает PLANTS, PEOPLE, PLANET.
Ранее сообщалось, что искусственный интеллект научился восстанавливать тексты на латыни. Программу назвали «Эней» в честь мифического героя. Ее обучили на базе данных из 200 тысяч надписей и 16 миллионов символов.