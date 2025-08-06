В WhatsApp появится новая антимошенническая функция

Разработчики WhatsApp анонсировали ряд новых функций, направленных на повышение уровня безопасности и защиту пользователей от мошенников. Об этом говорится в блоге Meta (признана в России экстремистской и запрещена).

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Среди ключевых изменений значится возможность предварительного ознакомления с информацией о групповых чатах, в которые пользователя пригласил незнакомый контакт. Перед вступлением в такой чат можно будет увидеть, кто его создал, когда это произошло, сколько в чате участников и есть ли среди них сохраненные у пользователя контакты. Уведомления от подобных чатов по умолчанию будут отключены, пока пользователь не примет участие в разговоре.

Кроме того, WhatsApp начнет предупреждать пользователей о потенциально мошеннических действиях, предлагая советы по безопасному поведению в мессенджере. Платформа также обращает внимание на новую тактику злоумышленников — перенос общения за пределами приложения, а затем перевод разговора в личные сообщения. В связи с этим компания тестирует инструменты, которые позволят замедлить реакцию пользователя на сообщения от незнакомцев — в частности, путем показа дополнительной информации об отправителе.

В рамках борьбы с мошенничеством WhatsApp также сообщил о совместной операции с Meta и OpenAI, в результате которой была выявлена и нейтрализована мошенническая сеть в Камбодже. Злоумышленники использовали мессенджер для организации финансовых пирамид и прочих финансовых схем. В результате расследования было заблокировано более 6,8 млн подозрительных аккаунтов в странах Юго-Восточной Азии.