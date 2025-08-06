Маск откроет исходный код чат-бота Grok 2

Владелец стартапа в сфере искусственного интеллекта (ИИ) xAI Илон Маск заявил, что откроет исходный код чат-бота Grok 2.

"Пришло время открыть исходный код Grok 2. Сделаем это на следующей неделе", - написал Маск в X.

Маск основал стартап xAI, занимающийся разработкой искусственного интеллекта, в апреле 2023 года. Спустя несколько месяцев компания представила чат-бот на основе ИИ Grok. Создатели проекта утверждают, что этот продукт отличается от аналогов отсутствием цензуры и обеспечивает доступ к актуальной информации в реальном времени.