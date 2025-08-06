Ученые предупредили о возможности извержения Эльбруса

Глобальное потепление провоцирует вулканическую активность, и ученые считают, что может проснуться и Эльбрус, который является действующим вулканом. Об этом пишет «Комсомольская правда».

Ранее на фоне мощного землетрясения у Камчатки и Курильских островов неожиданно проснулся вулкан Крашенинникова, который молчал почти 600 лет. Также активизировались вулканы Ключевской, Камбальный, Авачинская сопка и Шивелуч, а Мутновский показал термальную аномалию.

При этом группа ученые четырех американских университетов и одного немецкого (Brown University, Lehigh University, University of Oregon, University of Wisconsin-Madison, Aachen University), проведя моделирование, пришла к выводу, что глобальное потепление способно разбудить вулканы, которые сейчас не действуют.

Исследователи считают, что это возможно из-за таяния ледников, которые покрывают спящие вулканы. Лед тает, уменьшается давление на магматические очаги и магме гораздо легче выплеснуться наружу, что увеличивает риск извержений.

«Те вулканы, на которых изначально лежал и сейчас лежит толстый-толстый слой льда, освободившись от него, конечно, могут активизироваться. Извержения, скорее всего, будут взрывными из-за изменения свойств магмы, накопившейся и уплотнившейся в периоды, когда очаги расширялись. Я имею в виду Антарктиду, Исландию и местами Аляску», - отметил вулканолог, кандидат физико-математических наук, основатель «Вулканариума» - музея вулканов на Камчатке Сергей Самойленко.

При этом он не исключил возможность извержения Эльбруса, если теория американских и немецких ученых верна.

«Эльбрус – действующий, по сути, вулкан. Он, похоже, не потух, а заснул. Проснуться может в любой момент – с вулканами такое бывает. Пример – наш камчатский вулкан Крашенинников, который спал 500 лет», - пояснил эксперт.

Однако главную опасность извержения Эльбруса будут представлять не лава и не пепел, а бурные потоки растаявшей воды, которые хлынут вниз, так как в виде льда там сейчас находится не менее 10 кубических километров, констатировало издание.