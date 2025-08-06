Астроном опровергла данные о наблюдении парада планет 11 августа

Парад планет 11 августа, о котором ранее сообщал ряд интернет-ресурсов, нельзя называть парадом, так как для этого его участники должны находиться в узком секторе неба. Указанные планеты видны по утрам в течение всего месяца, сообщила ТАСС астроном, руководитель отдела методического сопровождения Московского планетария Людмила Кошман.

Ранее некоторые интернет-ресурсы сообщали о возможности наблюдения 11 августа "впечатляющего астрономического явления". Шесть планет Солнечной системы - Меркурий, Венера, Юпитер, Сатурн, Уран и Нептун - в этот день выстроятся в условную линию, образуя "парад", говорилось в сообщениях. Наблюдать его предлагалось с 04:00 до 05:30 по местному времени.