Астроном опровергла данные о наблюдении парада планет 11 августа

Астроном Кошман опровергла информацию о наблюдении парада планет 11 августа
Парад планет 11 августа, о котором ранее сообщал ряд интернет-ресурсов, нельзя называть парадом, так как для этого его участники должны находиться в узком секторе неба. Указанные планеты видны по утрам в течение всего месяца, сообщила ТАСС астроном, руководитель отдела методического сопровождения Московского планетария Людмила Кошман.
Ранее некоторые интернет-ресурсы сообщали о возможности наблюдения 11 августа "впечатляющего астрономического явления". Шесть планет Солнечной системы - Меркурий, Венера, Юпитер, Сатурн, Уран и Нептун - в этот день выстроятся в условную линию, образуя "парад", говорилось в сообщениях. Наблюдать его предлагалось с 04:00 до 05:30 по местному времени.
"Это не парад планет, так как они не соберутся в узком секторе (20-30 угловых градусов). При этом указанные планеты видны на утреннем небе по одну сторону от Солнца не одно утро, а в течение всего августа. Следовательно, наблюдать их можно уже сейчас: с вечера - Сатурн, Нептун и Уран в телескоп, а под утро - Венеру и Юпитер, то есть пять планет, кроме Меркурия. 1 августа Меркурий прошел нижнее соединение с Солнцем, и в первой половине августа он пока теряется в солнечных лучах и постепенно удаляется от светила. Меркурий появится на небе ближе к 19 августа, и его можно будет наблюдать на утреннем небе низко над восточным горизонтом не более часа", - сказала исследователь корреспонденту ТАСС. "Стоит также отметить, что только в один день и в какое-то определенное время парад планет наблюдаться не может", - уточнила астроном.