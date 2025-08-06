Смогут ли люди жить до 125 лет?

Сможем ли мы прожить 125 лет? А может, даже 300?

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Ответы на эти вопросы дают сразу несколько научных исследований, и не все они обнадеживают, поскольку ученые разделились на два лагеря: оптимистов и пессимистов.

Как все изменилось за два столетия

Если в XIX веке средняя продолжительность жизни в мире не превышала 40 лет, то по данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), родившиеся в 2015 году могли рассчитывать в среднем на 71,4 года жизни. Женщины, как правило, живут на 4 года дольше мужчин.

Самой долгоживущей женщиной в истории остается француженка Жанна Кальман, которая умерла в 1997 году в возрасте 122 лет. Это считается биологическим рекордом человека.

Но можно ли побить этот рекорд в будущем?

Оптимисты: жить до 125 лет — реально

Исследование, опубликованное в журнале Nature году голландскими учеными, утверждает: да, это возможно. Благодаря улучшению качества жизни, медицинским прорывам (например, появлению вакцин, не требующих холодильного хранения) и общему прогрессу здравоохранения, средняя продолжительность жизни может вырасти до 125 лет уже к 2070 году. Женщины, по прогнозам, будут основными долгожителями.

Исследователи считают: если поддерживать организм в хорошем состоянии, правильно питаться, лечить болезни и развивать медицину, граница жизни может сдвигаться дальше. А после 2070 года возможен еще больший прогресс.

Пессимисты: биология не позволит

Однако ученые, опубликовавшие свое исследование в Nature Aging, с этим не согласны. Их анализ показал: несмотря на прежние успехи, темпы роста продолжительности жизни замедлились. И без серьезных достижений в замедлении биологического старения (естественного износа организма) увеличить срок жизни будет крайне трудно.

Как объясняет профессор молекулярного метаболизма Гарвардского университета Уильям Мэйр:

«Исторические данные показывают нам „стеклянный потолок“ — максимальную продолжительность жизни, которую может достичь человеческое тело с текущими технологиями. Пока мы не знаем, возможно ли пробить этот предел».

Он подчёркивает, что у науки два пути: либо улучшать условия жизни для увеличения количества людей, доживающих до преклонного возраста, либо менять саму природу старения.

Что мешает жить дольше?

Среди основных угроз долголетию:

хронические болезни (в первую очередь, сердечно-сосудистые и онкологические);

малоподвижный образ жизни и плохое питание;

глобальные проблемы, такие как перенаселение и нехватка ресурсов;

высокий риск смертности в раннем возрасте (особенно у новорожденных);

факторы образа жизни, например, связь между употреблением красного мяса и раком.

Мэйр отмечает:

«Нет причин, по которым мы не могли бы преодолеть 90-летний барьер, если сосредоточимся не только на лечении болезней, но и на биологических механизмах старения».

Когда ученого спросили, смогут ли люди когда-нибудь жить по 300 лет, он ответил:

«Единственный честный ответ: пока не знаю».

Таким образом, ученые пока не пришли к единому мнению. Одни считают, что биологические границы можно сдвинуть с помощью современных достижений, другие — что медицина уже уперлась в потолок.