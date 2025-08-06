Во время сентябрьского полнолуния Луна изменит свой цвет на красноватый из-за полного лунного затмения, сообщает ТАСС.

Руководитель отдела методического сопровождения Московского планетария Людмила Кошман рассказала, что затмение произойдет 7 сентября, когда Луна полностью окажется в тени Земли почти на полтора часа. Максимальная фаза затмения наступит в 21.12 по московскому времени.

По информации астронома, все этапы этого астрономического события смогут наблюдать жители России, а также Европы, Азии, Африки, Антарктиды, Австралии и Океании. Кошман объяснила: «В полнолуние сентября произойдет полное лунное затмение и Луна, оказавшись в тени Земли, изменит свою окраску. Ее оттенок будет красноватым».

При этом специалист подчеркнула, что ближайшее полнолуние, которое ожидается 9 августа, будет обычным, и изменения цвета Луны не произойдет.

Кроме того, Кошман опровергла сообщения о «параде планет» 11 августа, на который ранее указывали некоторые интернет-ресурсы. По ее словам, планеты не соберутся в узком секторе неба, а значит, это явление нельзя назвать парадом. Планеты можно наблюдать на утреннем небе на протяжении всего августа, но только пять из них – кроме Меркурия, который появится ближе к 19 августа и будет виден недолго над восточным горизонтом.

Астроном также отметила, что парад планет не может наблюдаться только в один определенный день и момент времени, подчеркнув, что это наблюдение возможно лишь в течение определенного периода.