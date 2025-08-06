В России раскрыли происхождение таинственного «инопланетного корабля»

Во всех странах существуют эксперты, которые ищут НЛО, но реальных доказательств этому нет, а к Земле приближается межзвёздный объект естественного происхождения, заявил главный аналитик ГЛОНАСС, член-корреспондент Российской академии космонавтики имени Циолковского Андрей Ионин в беседе с НСН.

Ученый из Гарварда Ави Лёб ранее заявил, что таинственный межзвездный объект, который пролетает через Солнечную систему, достигнет Земли уже в этом году. Слова ученого приводит издание Daily Mail. По его словам, это произойдет в период с 21 ноября по 5 декабря 2025 года. Кроме того, как говорит Лёб, объект может оказаться инопланетным кораблем. Если это так, то он может нести зонд или даже оружие, отмечает ученый. Предполагается, что этот объект достигает очень большого размера. Ионин призвал не верить подобным рассуждениям.

«Это не имеет никакого отношения к действительности. Во всех странах существуют люди, которые верят и ищут НЛО. Это целая секта, если можно так сказать. Пока реальных доказательств нет. Как говорится, инопланетяне либо существуют, либо нет, любая из этих альтернатив пугает. Конкретно эта информация выглядит смешно, человек фанат, а люди верят. Пока здесь обсуждать нечего. К ноябрю поток новостей будет сформирован. Но это обычный небесный объект», - отметил он.

По его словам, подобное происходит довольно часто, но инопланетная теория не подтвердилась еще ни разу.

«Не так давно пролетел астероид странной формы, тогда тоже писали, что объект не может быть такой формы, если он естественного происхождения. Конечно, оказалось это все блефом. Я исхожу из обычного принципа – не умножать сущности. Если что-то можно объяснить более просто, скорее всего, простое объяснение и верно. Мне тоже очень бы хотелось найти инопланетян, но это не значит, что их надо искать за каждым углом», - иронично добавил собеседник НСН.

Астроном раскрыл правду о недавно найденном корабле инопланетян

Если инопланетяне будут действовать против интересов России, то министерство юстиции признает их иностранными агентами. Об этом в шутку заявил вице-глава ведомства Олег Свириденко во время Петербургского международного юридического форума, передает «Радиоточка НСН».