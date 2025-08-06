WhatsApp заблокировал около 7 млн аккаунтов мошенников

WhatsApp, принадлежащий Meta (признана в России экстремистской и запрещена), заблокировал более 6,8 млн аккаунтов, связанных с мошенниками, за первые шесть месяцев 2025 года. Это стало возможным за счет внедрения новых инструментов, сообщает ТАСС.

В компании предупредили, что мошенники действуют по одной и той же схеме — предлагают вложиться в криптовалюту или очередную финансовую пирамиду, обещая колоссальную выгоду. Однако, чтобы ее получить, надо внести предоплату. Так люди и теряют свои деньги.

Также отмечается, что в центрах, контролируемых преступными группировками, часто используется принудительный труд, а располагаются они в основном в Юго-Восточной Азии.

Ранее сообщалось, что в первой половине 2025 года количество кибератак на подростков в возрасте от 14 до 20 лет выросло почти на 50% по сравнению со вторым полугодием прошлого года. В 2024 году в среднем было 1430 таких атак в день, а в 2025 году их стало 2140.