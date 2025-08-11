Почему мы иногда разговариваем во сне?

Примерно 65% людей на планете хотя бы раз говорили во сне. От 3 до 30% говорят во сне регулярно; этот феномен наиболее часто наблюдается среди детей, но может встречаться и у взрослых. Но почему он происходит и с чем он связан? Портал popsci.com разобрался в вопросе.

© Unsplash

Прежде всего, стоит отметить, что люди говорят во сне по-разному. Кто-то просто бубнит что-то нечленораздельное, а кто-то произносит целые речи. Но при этом сам человек абсолютно этого не помнит: единственный способ узнать о подобной привычке — это услышать о ней от кого-то другого.

Данные, собранные учеными об этом феномене, получены целиком из сторонних источников — либо в форме записей, либо в результате сомнографии. И если рассмотреть информацию в целом, взяв большую выборку, то можно обозначить некоторые тренды. Люди часто проговаривают во сне негативные эмоции и гнев, упоминают физиологические функции тела, пищу и секс. Чаще, чем во время бодрствования, и чаще, чем эти темы появляются во снах.

Пожалуй, самым значимым различием между речью во время бодрствования и во сне является объем нецензурной лексики. Спящие люди ругаются в шесть раз чаще, чем обычно, что отчасти подтверждает исследование, опубликованное в научном журнале Sleep в 2017 году. Авторы работы изучили 883 случая разговоров во сне у 232 людей. По результатам опыта, слово «нет» было самым распространенным и понятным; отрицания в целом составили более 21% вербализаций. Вопросительные слова и фразы составили более 25%. Наконец, авторы научной работы отметили, что примерно 10% слов, сказанных во сне, были ругательными, и значительная часть разговоров затрагивала оскорбления кого-то или чего-то.

Но это не значит, что все люди только и ждут, чтобы обругать кого-то во сне. Нет никаких подтверждений тому, что вещи, сказанные во сне, более правдивы и искренны, чем то, что мы говорим в повседневной жизни. По факту, в большинстве случаев люди, говорящие во сне, просто слишком оторваны от реальности, и многие из того, что они произносят, попросту бессмысленно.

Иногда разговоры во сне четко связаны с содержанием снов. Если разбудить человека, говорящего во сне, то порой он сможет дословно вспомнить цитату, которую только что произнес. Но так бывает не всегда. Люди говорят на всех стадиях сна, включая фазу быстрого сна, во время которой приходят большинство сновидений. Однако большая часть разговоров приходится на три другие фазы сна.

В фазе быстрого сна, в отличие от других, люди чаще произносят более длинные, понятные фразы. Одна научная работа, вышедшая в 2021 году, даже сообщила, что некоторые люди способны сознательно отвечать на вопросы и поддерживать диалог, пребывая в фазе быстрого сна. А супружеские пары, говорящие во сне, могут общаться друг с другом.

К сожалению, ученые не до конца понимают, что именно происходит в мозге человека в подобные моменты — но есть некоторые догадки. В 2022 году исследователи обнаружили, что во время разговоров во сне наблюдается активность региона мозга, связанного с речью в обычной жизни и моторными функциями. Привычные мозговые волны, которые ассоциируются с глубоким сном, преломились во время эпизодов говорения во сне и были больше похожи на волны, которые можно наблюдать во время бодрствования.

Другими словами, между обычной речью и разговорами во сне есть связь. Люди более склонны говорить во сне при переходе между разными состояниями мозга. Возможно, некоторые части мозга остаются сравнительно активными, тогда как другие засыпают. И из-за того, что разговоры во сне происходят чаще на границе разных фаз сна, люди с беспокойным сном более склонны к этому расстройству.

По мнению некоторых специалистов, это наводит на теорию, что разговоры во сне — не что иное как «глитч» мозга. Ошибка, возникающая при переходе от одной фазы сна к следующей.