Ученые воссоздали ранние этапы эволюции приматов

Ученые из Университета Рединга (Великобритания) воссоздали ранние этапы эволюции приматов. Исследование показало, что они появились в холодном климате, а не в теплых тропических лесах, как считалось ранее.

Ученые применили анализ окаменелостей и статистическое моделирование, чтобы реконструировать древнюю среду обитания. Так они установили, где жили общие предки всех современных приматов.

Исследование опровергло «гипотезу теплого тропического леса», которая долгое время была связана с эволюционной биологией. Ученые установили, что первые приматы обитали в холодных условиях Северного полушария с ярко выраженной сменой сезонов.

Когда погода менялась, приматы мигрировали в более благоприятные районы. Виды, способные к длительным перемещениям, более эффективно выживали и производили потомство, которое потом становилось началом новых видов.

Ученые подсчитали, что во время миграций приматы преодолевали расстояния в среднем от 137 до 561 км. Не исключено, что в морозные зимы некоторые из них впадали в спячку. Такая способность сохранилась, в частности, у карликовых лемуров на Мадагаскаре – они могут проспать несколько месяцев, зарывшись в землю.

До теплых тропических лесов приматы добрались только несколько миллионов лет спустя. Изучение их адаптации к новым климатическим условиям важно для понимания свойств современных видов, сообщает Proceedings of the National Academy of Sciences.

