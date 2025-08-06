«Мы не знаем многого»: эксперт оценил опасность извержения вулканов Камчатки
Камчатка и Курильские острова пережили мощное землетрясение и серию афтершоков, после чего вулканы начали проявлять активность. Опасность их извержения оценили опрошенные kp.ru эксперты.
Как отмечается, вулкан Ключевской выбрасывает пепел на высоту до 8 км, а длина потока лавы достигла 3,5 км. Вулкан Камбальный гудит, Мутновский показал термальную аномалию, Авачинская сопка и Шивелуч также активны. Неожиданно проснулся вулкан Крашенинникова, который молчал почти 600 лет.
По словам специалистов, особенно опасен Ключевской, способный выбросить пепел на 10 км и вызывающий вулканическое дрожание, которое может спровоцировать новые землетрясения. По словам Константина Рябинкина, научного сотрудника Института вулканологии и сейсмологии РАН, для Камчатки такие события нормальны, но для жителей средней полосы они кажутся апокалиптическими.
Он утверждает, что извержения и землетрясения для Камчатки — обычное дело. Аэропорты Камчатки работают штатно благодаря специалистам, отслеживающим движение пепла и корректирующим маршруты самолетов. Однако специалисты отмечают, что скорые извержения ученые предсказывать умеют, но происходящее выходит за рамки известного.
«Многого мы не знаем. Если Авачинский начнет извергаться, то будет определенная угроза городу. Но катастрофы мы не ждем. Не такая интенсивность событий», — подчеркнул Данила Чебров, директор Камчатского филиала Федерального исследовательского центра «Единая геофизическая служба РАН».