«Мы не знаем многого»: эксперт оценил опасность извержения вулканов Камчатки

Камчатка и Курильские острова пережили мощное землетрясение и серию афтершоков, после чего вулканы начали проявлять активность. Опасность их извержения оценили опрошенные kp.ru эксперты.

Как отмечается, вулкан Ключевской выбрасывает пепел на высоту до 8 км, а длина потока лавы достигла 3,5 км. Вулкан Камбальный гудит, Мутновский показал термальную аномалию, Авачинская сопка и Шивелуч также активны. Неожиданно проснулся вулкан Крашенинникова, который молчал почти 600 лет.

По словам специалистов, особенно опасен Ключевской, способный выбросить пепел на 10 км и вызывающий вулканическое дрожание, которое может спровоцировать новые землетрясения. По словам Константина Рябинкина, научного сотрудника Института вулканологии и сейсмологии РАН, для Камчатки такие события нормальны, но для жителей средней полосы они кажутся апокалиптическими.

Он утверждает, что извержения и землетрясения для Камчатки — обычное дело. Аэропорты Камчатки работают штатно благодаря специалистам, отслеживающим движение пепла и корректирующим маршруты самолетов. Однако специалисты отмечают, что скорые извержения ученые предсказывать умеют, но происходящее выходит за рамки известного.