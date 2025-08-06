В России нашли кость неизвестного динозавра

Бедренную кость неизвестного динозавра раннемелового периода обнаружили на Шестаковском палеонтологическом комплексе в Кузбассе.

© Кузбасский государственный краеведческий музей

Бедренная кость неизвестного пока динозавра в отличной сохранности была найдена на месте небольшого обвала во время раскопок на Малом яре.

- Кость такого вида обнаружена впервые за все время исследований в Шестаково, по размеру она сопоставима с пситтакозавровой, но значительно отличается от нее своей формой и строением. По всей вероятности это еще один некрупный растительноядный динозавр, возможно, гипсилофодонтид. Зубы этих животных из инфраотряда орнитопод отряда птицетазовых уже встречались на Шестаковском местонахождении, - рассказал начальник экспедиционного отряда, заведующий отделом научных исследований и экспедиций Кузбасского краеведческого музея Дмитрий Слободин.

Находку препарировали и отправили на сравнительный анализ в лабораторию палеонтологии филиала музея, открытого в селе Шестаково. Исследования пока не закончены, но уже сейчас ясно, что обнаружены остатки еще одного нового представителя сибирской динозавровой фауны эпохи нижнего мела.

Кстати, во время нынешнего, уже двенадцатого по счету полевого сезона, научная экспедиция краеведческого музея сделала на крупном местонахождении динозавров более тысячи находок. Среди них костные остатки крупных растительноядных динозавров - предположительно стегозавра или завропода, а также анкилозавра панцирного, зубы динозавров, крокодилообразных и млекопитающих, зубная кость саламандры, кости черепа малоизученных некрупных позвоночных - хористодер. Каждая из находок, сделанных в этих местах, по-своему уникальна, и большинство из них отлично сохранились. Это одна из главных особенностей Шестаковского комплекса, где несколько лет назад раскопали целое "кладбище" пситтакозавров сибирских - рогатых ящеров-попугаев из мезозойской эры.