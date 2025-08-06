В продажу поступил защищенный криптосмартфон

Solana Mobile, дочерняя структура компании Solana, выпустила свой второй смартфон — Solana Seeker, ориентированный на пользователей Web3 и криптовалютной экосистемы. Устройство было представлено в январе 2024 года и всего за сутки собрало более 30 тыс. предзаказов, а сейчас общее количество заказов превышает 150 тыс., сообщает Hi-Tech Mail.

© Solana

Высокий потребительский интерес объясняется успешным опытом с предыдущей моделью Saga. Владельцы первого смартфона Solana получили доступ к ряду эксклюзивных airdrop-кампаний, позволивших им компенсировать стоимость смартфона за счет раздач криптоактивов. Аналогичный сценарий ожидается и с релизом Seeker, что подогревает интерес криптоэнтузиастов и инвесторов, желающих заработать на своей покупке.

Смартфон отличается от других встроенным криптовалютным кошельком Seed Vault и фирменным магазином Solana dApp Store, в котором доступны децентрализованные приложения на базе блокчейна Solana. Помимо этого, устройство позиционируется как конкурентоспособный смартфон среднего ценового сегмента с актуальными техническими характеристиками.

Смартфон оснащается 6,36-дюймовым дисплеем с разрешением 2670х1200 пикселей и частотой 120 Гц, чипом MediaTek Dimensity 7300, памятью 8/128 ГБ, основной камерой на 108 Мп, дополненной телеобъективом и ультраширокоугольным модулем с разрешением 50 и 13 Мп соответственно, а также селфи-камерой на 32 Мп. Среди прочих параметров указаны аккумулятор емкостью 4500 мАч с поддержкой беспроводной зарядки, Android 15, поддержка 5G и eSIM.

Solana Seeker предлагается в единственной комплектации за $500 (около 40 тыс. руб.). Смартфон доступен для заказа исключительно на официальном сайте компании и поставляется с комплектным защитным чехлом.