Google научила Gemini генерировать иллюстрированные сказки

Google добавила в Gemini функцию Storybook, с помощью которой можно создавать иллюстрированные сказки на ночь по короткому описанию.

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Достаточно написать, о чём должна быть история, и сервис сгенерирует 10-страничную книжку с иллюстрациями и короткими абзацами текста, которые сам же и озвучит.

Пользователь может указать желаемый художественный стиль — например, в духе аниме, комиксов или пластилиновой анимации. Кроме того, есть возможность загрузить собственные изображения — например, детский рисунок — и попросить Gemini создать сказку на его основе.

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Иногда ИИ выдаёт странные результаты. Так, одна из историй о соме в аквариуме сопровождалась иллюстрацией, где у рыбы внезапно появилась человеческая рука.

Тем не менее, функция работает более-менее стабильно и уже доступна по всему миру на десктопах и мобильных устройствах, во всех языках, поддерживаемых Gemini.