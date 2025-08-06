Илон Маск выпустил ИИ для создания эротических фото и видео

Компания xAI Илона Маска представила раздел Imagine в чат-бот Grok с мультимодальным генератором изображений и видео. Нововведение доступно подписчикам тарифов SuperGrok и Premium Plus X, в то время как Android-версия приложения пока предлагает лишь ограниченный ранний доступ без поддержки видео, сообщает The Verge.

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Особое внимание привлекает Spicy-режим, в котором система самостоятельно предлагает пользователю создание откровенного визуального контента. В отличие от большинства конкурентов, которые внедряют строгие ограничения на генерацию NSFW-материалов и дипфейков, Grok Imagine демонстрирует более свободный подход к модерации.

Алгоритм в Spicy-режиме способен инициировать создание сексуализированных изображений знаменитостей без прямого запроса со стороны пользователя. В частности, журналистка The Verge сообщила, что при первом запуске Imagine ей была предложена подборка изображений певицы Тейлор Свифт в провокационных нарядах, несмотря на отсутствие соответствующего запроса со стороны пользователя.