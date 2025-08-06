Зафиксировано самое масштабное обесцвечивание кораллов в истории

Большой Барьерный риф в Австралии пережил самое масштабное в истории обесцвечивание. Кораллы побелели из-за аномальной жары.

Лето 2024 года признали худшим в истории рифа. Резкое повышение температуры воды в сочетании с явлением Эль-Ниньо привело к тому, что кораллы лишились жизненно важных водорослей-симбионтов и утратили свой характерный оттенок. Обесцвеченные кораллы становятся более хрупкими и уязвимыми. В благоприятных условиях они могут восстановиться, но при слишком сильном обесцвечивании коралл гибнет.

По данным Австралийского института морских наук (AIMS), риф потерял от четверти до трети кораллового покрова в трех основных регионах. В особенно сильно пострадавших областях погибло до 70% кораллов.

По словам ученых, сокращение численности кораллов стало самым значительным с того времени, как 39 лет назад начались постоянные наблюдения. Ущерб для рифа описали как «лесные пожары под водой».

Массовая гибель экосистем была зафиксирована на участке протяженностью 2300 км. Ученые отметили, что до этого риф начал восстанавливаться после предыдущего обесцвечивания. Но поскольку кораллы чрезвычайно уязвимы, всего одно неудачное лето привело к потере всех достижений. Возможно, в будущем Большой Барьерный риф достигнет точки, после которой уже не сможет восстановиться.

Большой Барьерный риф занимает площадь 345 тысяч квадратных километров. Это крупнейший коралловый риф в мире, там обитает более 1500 видов рыб и 411 видов твердых кораллов. Сильное массовое обесцвечивание наблюдалось там в 1998, 2002, 2016, 2017, 2020 и 2022 годах. В начале 2025 года температура воды на рифе снова резко повысилась, но последствия этой волны жары ученым еще только предстоит оценить, сообщает The Conversation.

Ранее стало известно, что в Мировом океане зафиксировали рекордные волны жары. Они произошли в 2023 году и оказались самыми крупными и стойкими за всю историю наблюдений. Они охватили 96% Мирового океана.