Apple обновила прошивку беспроводной зарядки MagSafe. Но не рассказала, что изменилось
Apple выпустила обновление прошивки для MagSafe, но, как обычно, не рассказала, что именно изменилось.
Новая версия прошивки получила номер 2A168, заменив прошлую 2A146, выпущенную в 2024 году. В системных настройках iOS обновление отображается как версия 148, вместо прежней 136.
Обновлённое зарядное устройство MagSafe, представленное вместе с iPhone 16, поддерживает быструю зарядку мощностью до 25 Вт — но только для самой новой линейки смартфонов. Владельцы iPhone с 12 по 15 по-прежнему ограничены стандартными 15 Вт.
Все более старые модели зарядок Apple официально заменены на версию 2024 года и в продаже осталась только она.
Прошивки для MagSafe обновляются тихо, в фоновом режиме — никаких уведомлений или данных об изменениях Apple не публикует. Чтобы получить новую прошивку, достаточно подключить зарядку к iPhone или AirPods, а дальше обновление произойдёт автоматически.