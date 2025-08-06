Apple обновила прошивку беспроводной зарядки MagSafe

Apple выпустила обновление прошивки для MagSafe, но, как обычно, не рассказала, что именно изменилось.

© Ferra.ru

Новая версия прошивки получила номер 2A168, заменив прошлую 2A146, выпущенную в 2024 году. В системных настройках iOS обновление отображается как версия 148, вместо прежней 136.

Обновлённое зарядное устройство MagSafe, представленное вместе с iPhone 16, поддерживает быструю зарядку мощностью до 25 Вт — но только для самой новой линейки смартфонов. Владельцы iPhone с 12 по 15 по-прежнему ограничены стандартными 15 Вт.

Все более старые модели зарядок Apple официально заменены на версию 2024 года и в продаже осталась только она.

Прошивки для MagSafe обновляются тихо, в фоновом режиме — никаких уведомлений или данных об изменениях Apple не публикует. Чтобы получить новую прошивку, достаточно подключить зарядку к iPhone или AirPods, а дальше обновление произойдёт автоматически.