В России на все новые смартфоны будут предустанавливать мессенджер Max

Приложение Max с 1 сентября 2025 года станет обязательным для предустановки на все новые смартфоны в России. Об этом сообщил РИА Новости юрист, руководитель центра правопорядка в Москве и Московской области Александр Хаминский.

По словам Хаминского, мессенджер объединяет в себе не только функции общения, но и доступ к государственным сервисам, включая «Госуслуги» и цифровую подпись, а также предоставляет финансовые инструменты через систему быстрых платежей. Он подчеркнул, что в соответствии с федеральным законом Max также станет каналом для получения документов, требующих электронной подписи.

Однако в Минцифры уточняли, что использовать мессенджер Max для обязательной электронной подписи всех документов не планируется. В законе идет речь только про подпись документов в «Госключе». Он не затрагивает другие сервисы для подписания документов электронной подписью, подчеркнули в ведомстве.

До этого сообщалось, что Сбер и компания VK — разработчик национального мессенджера — начали работу над внедрением на платформе МАХ антифрод-технологий, направленных на обеспечение защиты пользователей от телефонных мошенников.