Ученые: зафиксирован свет от объектов старше известных галактик
Телескоп "Джеймс Уэбб" зафиксировал ультрафиолетовое излучение от девяти объектов.
Предположительно, они существовали еще до появления первых звезд, сообщает Scientific American.
Астрофизики выяснили, что обнаруженные объекты могли существовать задолго до начала звездообразования, что противоречит всем существующим моделям эволюции Вселенной.
"Если подтвердится, что они действительно на таких расстояниях, значит, в первые 200 млн лет Вселенная была гораздо активнее, чем считалось ранее", – отмечается в публикации.