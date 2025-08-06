Телескоп "Джеймс Уэбб" зафиксировал ультрафиолетовое излучение от девяти объектов.

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Предположительно, они существовали еще до появления первых звезд, сообщает Scientific American.

Астрофизики выяснили, что обнаруженные объекты могли существовать задолго до начала звездообразования, что противоречит всем существующим моделям эволюции Вселенной.