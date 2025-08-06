МВД России выявило новый способ маскировки фишинговых ссылок

МВД России предупредило о новой схеме распространения фишинговых ссылок. По данным ведомства, злоумышленники прячут вредоносные ссылки в субтитрах и так называемых «ИИ-переводчиках», предлагаемых вместе с пиратскими копиями фильмов и сериалов. Скачивание таких файлов может привести к установке вредоносных программ или переходу на поддельные сайты, собирающие персональные данные.

О выявлении подобной практики сообщило РИА Новости со ссылкой на материалы МВД. Распространение происходит через мессенджеры, в первую очередь Telegram, а также через сайты с пиратским видеоконтентом.

Аферисты активно используют высокий спрос на нелегальные копии популярных фильмов и сериалов. Они создают каналы, боты и сайты, на которых размещают «новинки» для скачивания. Эти ресурсы становятся инструментом распространения вредоносных программ и фишинговых ссылок.

«Будьте осторожны, если вам предлагают скачать "субтитры", "ИИ-переводчики" или переходить по подозрительным ссылкам в Telegram и других мессенджерах», — предупреждает МВД.

В июле Управление по борьбе с киберпреступлениями МВД сообщало о масштабной фишинговой кампании, связанной с оплатой проезда по платным дорогам. Для обмана пользователей злоумышленники создают точные копии официальных сайтов, чаще всего маскируясь под ресурс Московского скоростного диаметра (МСД).