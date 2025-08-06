Юрист: Max будут обязательно устанавливать на новые смартфоны с сентября

Юрист, руководитель центра правопорядка в Москве и Московской области Александр Хаминский заявил, что с 1 сентября в России мессенджер Max станет обязательным для предустановки на все новые смартфоны.

«С 1 сентября 2025 года приложение станет обязательным для предустановки на все новые смартфоны в России, а также каналом для получения документов на электронную подпись», — цитирует его РИА Новости.

По словам Хаминского, эти положения закреплены федеральным законом.

Также он выразил уверенность, что Мах неизбежно займёт центральное место в цифровой экосистеме страны, однако его успех будет зависеть от решения проблем безопасности и сохранения конкурентной среды.

Ранее проведённый ВЦИОМ опрос показал, что идею создания национального мессенджера одобряют 64% россиян.

Также сообщалось, что мессенджер MAX станет обязательным для получения документов на электронную подпись в «Госключе».