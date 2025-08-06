"Ъ": иностранные авиакомпании хотят забрать у S7 простаивающие Airbus A320neo

Иностранные авиакомпании выступили с предложением забрать у S7 и других российских перевозчиков самолеты Airbus A320neo с проблемными американскими двигателями, ремонт которых в России невозможен. Об этом ссылаясь на обращение иностранцев к российским властям и авиаперевозчику, сообщает газета "Коммерсантъ". В письме на имя вице-премьера РФ Виталия Савельева от выступившей инициатором обсуждения черногорской компании MelonAero отмечается, что современные самолеты требуют регулярного технического обслуживания, а длительное хранение без эксплуатации может привести в будущем к значительным затратам на восстановление их летной годности. Кроме того, наличие в России таких лайнеров при отсутствии возможности их полноценного использования не приносит экономической выгоды ни государству, ни авиаперевозчикам. В связи с этим египетская авиакомпания AlMasria и филиппинская авиакомпания SEAIR Int предложили российскому правительству обсудить передачу им самолетов Airbus A320/321neo с американскими двигателями Pratt & Whitney, которые находятся в лизинге у S7, и разрешить вывоз бортов из РФ. Близкий к правительству источник отметил, что письмо будет рассмотрено в установленном порядке. В настоящее время у S7 имеется 39 самолетов Airbus A320/321neo, из которых эксплуатируются только 11 А320neo. 18 марта глава "Ростеха" Сергей Чемезов заявил, что РФ до 2030 года должна произвести минимум около 200 самолетов, чтобы заместить устаревающие иностранные лайнеры, которые эксплуатируют российские авиакомпании.