Российские ученые снизили «шум» квантовых компьютеров

В Центре научной коммуникации МФТИ сообщили, что специалисты вуза разработали инновационную архитектуру квантовых процессоров, решающую ключевую проблему современных квантовых компьютеров — нежелательные взаимодействия между кубитами в режиме ожидания. Решение позволяет выполнять операции с точностью 98% при скорости 60 наносекунд.

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Основная сложность при создании многокубитных систем заключается в необходимости балансировать между сильным взаимодействием для операций и слабым — в режиме простоя. Российские физики предложили конструкцию из двух сверхпроводящих кубитов-трансмонов, соединённых специальным волноводом с квантовым устройством управления.

Как пояснила исследователь Елена Егорова, новая архитектура менее чувствительна к погрешностям производства по сравнению с существующими аналогами. Это особенно важно, поскольку случайные взаимодействия кубитов с окружающей средой приводят к потере данных и разрушению квантовых состояний.

Разработка уже успешно применена при создании восьмикубитного процессора. Важное преимущество технологии — отсутствие жёстких требований к точности изготовления компонентов, что упрощает масштабирование систем.

Учёные отмечают, что их подход открывает перспективы для создания стабильных многокубитных процессоров, способных выполнять сложные вычисления.