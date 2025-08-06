Обнаружена таинственная мозаика с зашифрованной надписью

В турецкой провинции Диярбакыр археологи исследуют редкую мозаику, обнаруженную случайно жителями района Эргани при копке могилы. Площадь мозаичного пола составляет 35 квадратных метров, а возраст оценивается примерно в 1500 лет - она датируется поздним римским или ранневизантийским периодом.

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Ученых поразила не только высокая степень сохранности находки, но и необычные символы. В центре мозаики изображена звезда Давида, вписанная в геометрический узор, причем рядом с ней размещён христианский крест. Такая комбинация встречается крайне редко и вызывает множество вопросов о религиозных и культурных связях региона в ту эпоху.

Дополнительную загадку представляет древнегреческая надпись, размещённая на мозаике. Она состоит из шести строк - эксперты пока только работают над её полным переводом. По предварительной версии, текст может быть молитвой, прошением или даже юридическим документом, оставленным владельцем или строителем здания, в котором располагался мозаичный пол.

Назначение самого сооружения пока тоже неизвестно. По словам заместителя директора музея Диярбакыра Мехмета Челеби, находка могла принадлежать как роскошной вилле, так и культовому зданию. Археологи отмечают, что мозаика отличается богатым орнаментом и высоким качеством исполнения.