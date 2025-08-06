Обнаружена мощная цитадель древнего могущественного царства

Археологи на востоке Турции сделали впечатляющее открытие: на высоте около 3000 метров обнаружены остатки мощной горной крепости, которая, вероятно, принадлежала эпохе царства Урарту - одного из сильнейших государств древнего мира.

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Как сообщает Arkeonews, раскопки проводились на плато Тиришин в районе Гюрпынар провинции Ван. Крепость находилась в крайне труднодоступной местности. От ближайшей деревни Бешбудак к месту раскопок пришлось подниматься около двух часов. Именно благодаря изолированному расположению памятник отлично сохранился.

Специалисты датируют укрепление Железным веком. Длина сохранившихся крепостных стен - около четырёх километров, что говорит о масштабах и значении этого форпоста. Внутри были найдены около 50 строений - предположительно, жилые дома. Учёные считают, что крепость служила не только оборонительным, но и административным и хозяйственным центром, связанным с развитием скотоводства.

По словам профессора Рафета Чавушоглу из Университета Ван Юзюнджу Йыл, крепость была населена вплоть до Средневековья, что делает её важнейшим археологическим объектом региона.