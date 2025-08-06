Тайну производства iPhone 18 пытались украсть

Тайваньский производитель полупроводникового оборудования TSMC раскрыл заговор с целью похищения планов производства процессоров. Об этом сообщает агентство Nikkei Asia.

© Lenta.ru

Источники рассказали, что TSMC (Taiwan Semiconductor Manufacturing Company) обвинила несколько бывших сотрудников в промышленном шпионаже. В компании полагают, что специалисты попытались получать критически важную информацию о производстве чипов на основе 2-нанометрового техпроцесса.

По словам журналистов издания 9to5Mac, TSMC является важнейшим поставщиком процессоров для Apple. Более того, считается, что 2-нанометровые процессоры должны будут получать смартфоны серии iPhone 18, которые выйдут в 2026 году. Поэтому злоумышленники могли получить доступ к тайной информации, касающейся производства смартфонов Apple.

Журналисты Nikkei Asia отметили, что случаи промышленного шпионажа в происходят нередко, однако в TSMC крайне обеспокоены инцидентом. В корпорации считают, что утечка может навредить национальной безопасности. Местная прокуратура уже начала расследование.

В конце июля аналитик IDC Брайан Ма заявил, что Samsung первой на рынке выпустит смартфон с 2-нанометровым процессором. Им окажется Exynos 2600, который создаст дочернее предприятие Samsung Foundry.