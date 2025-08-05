На Солнце за пять дней произошли пять мощных вспышек

Вторая за день вспышка предпоследнего класса мощности (М) зафиксирована на Солнце во вторник, 5 августа. Она стала пятой в этом месяце. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу Института прикладной геофизики.

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Ученые пояснили, что в 18:53 мск в рентгеновском диапазоне в группе пятен 4168 (N03W08) зарегистрирована вспышка M4.4 продолжительностью 12 минут.

Исследователи пояснили, что ранее во вторник была зафиксирована вспышка М1.2.

Ранее руководитель Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН Сергей Богачев сообщил, что 3 августа на Солнце произошла вспышка уровня М2.9, она стала самой мощной за полтора месяца.

По его данным, исследователи зафиксировали на Солнце 35 вспышек в период с 1 по 3 августа. Он уточнил, что до уровня M «солнечная активность добралась» впервые за этот период.