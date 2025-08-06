Китайские ученые представили первый нейроподобный компьютер. Он работает как мозг живого существа
Специалисты из Чжэцзянского университета в Китае создали первый в мире компьютер, принцип работы которого аналогичен принципу функционирования мозга живого существа. Устройство оснащено более чем двумя миллиардами искусственных нейронов. Об этом сообщает РИА «Новости».
Разработкой занимались сотрудники лаборатории мозгоподобного интеллекта. Свое детище они назвали Darwin Monkey.
Компьютер работает на вычислительном чипе Darwin III, который создан по образцу мозга. В системе установлено 960 таких чипов.
«Это первый в мире компьютер, созданный по принципу работы мозга, основанный на специализированном нейроморфном чипе, с более чем 2 миллиардами нейронов», — отмечается в сообщении вуза.
Ученые неспроста назвали компьютер Darwin Monkey: количество использованных в системе нейронов близко к числу нейронов мозга макаки. Ученые с помощью мощных нейронных и синаптических ресурсов системы смоделировали работу мозга разных видов живых организмов, в мозгу которых разное количество нейронов: нематод, аквариумных рыбок зебрафиш (данио-рерио), мышей, макак.
Ученые отметили, что ценность их разработки в том, что помогает глубже разобраться в принципах работы мозга и способна снизить потребность в проведении полноценных биологических экспериментов.
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