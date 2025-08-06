Китайские ученые представили первый нейроподобный компьютер

Специалисты из Чжэцзянского университета в Китае создали первый в мире компьютер, принцип работы которого аналогичен принципу функционирования мозга живого существа. Устройство оснащено более чем двумя миллиардами искусственных нейронов. Об этом сообщает РИА «Новости».

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Разработкой занимались сотрудники лаборатории мозгоподобного интеллекта. Свое детище они назвали Darwin Monkey.

Компьютер работает на вычислительном чипе Darwin III, который создан по образцу мозга. В системе установлено 960 таких чипов.

«Это первый в мире компьютер, созданный по принципу работы мозга, основанный на специализированном нейроморфном чипе, с более чем 2 миллиардами нейронов», — отмечается в сообщении вуза.

Ученые неспроста назвали компьютер Darwin Monkey: количество использованных в системе нейронов близко к числу нейронов мозга макаки. Ученые с помощью мощных нейронных и синаптических ресурсов системы смоделировали работу мозга разных видов живых организмов, в мозгу которых разное количество нейронов: нематод, аквариумных рыбок зебрафиш (данио-рерио), мышей, макак.

Ученые отметили, что ценность их разработки в том, что помогает глубже разобраться в принципах работы мозга и способна снизить потребность в проведении полноценных биологических экспериментов.

Ранее стало известно, что искусственный интеллект научился моделировать поведение нескольких миллиардов атомов одновременно. Это шаг на пути к созданию инновационных и экологически чистых материалов. Модель обладает знаниями о 89 химических элементах и способна предсказывать поведение молекул в различных условиях. С ее помощью ученые создали бетон, который не выделяет углекислый газ, а, наоборот, — поглощает его.Материалы с нулевым выбросом позволят замедлить глобальное потепление.