В Роскомнадзоре прокомментировали утечку данных клиентов двух аптек

Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) не обладает признаками компрометации данных клиентов сетей аптек «Столички» и «Неофарм». Об этом сообщает агентство городских новостей «Москва» со ссылкой на пресс-службу ведомства.

«На сегодняшний день признаками компрометации данных клиентов этих аптечных сетей не располагаем», — говорится в сообщении.

30 июля аптечные сети «Столички» и «Неофарм» подверглись сбою IT‑систем. Сообщалось, что в результате не работали кассы, не осуществлялось бронирование онлайн. Многие аптеки временно оказались закрыты по техническим причинам.

1 августа «Столички» восстановила работу 1 тысячи офлайновых точек продаж.

Незадолго до этого сеть клиник «Семейный доктор» сообщила о возникших технических неполадках, в результате чего временно не функционировали личный кабинет пациента и сервис онлайн-записи. Впоследствии представители клиники заявили о нейтрализации хакерской атаки и отсутствии подтвержденных данных об утечке информации.