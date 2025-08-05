Культовый телефон Nokia 3310 получил поддержку 4G

На крупнейшей китайской торговой площадке Taobao в продаже появились модифицированные материнские платы для легендарного телефона Nokia 3310. Сменная плата добавляет культовому гаджету поддержку 4G, сообщает IXBT.

Обновленные платы оснащены baseband-процессором с поддержкой сетей четвертого поколения (4G), что позволяет использовать устройство в регионах, где устаревшие стандарты связи 2G и 3G уже не поддерживаются операторами.

Стоимость модернизированной платы составляет 345 юаней (около 3,8 тыс. руб.), что сопоставимо с ценой сверхбюджетных смартфонов на местном рынке. Однако, по мнению покупателей, популярность решения объясняется не функциональностью, а стремлением сохранить культовое устройство — известное своей высокой надежностью и долговечностью — в рабочем состоянии.

Кроме того, оригинальная версия телефона запомнилась потребителям благодаря простоте, автономности и встроенной игре Snake, ставшей частью цифровой культуры начала 2000-х.

Nokia 3310 — это сотовый телефон финской Nokia, вышедший осенью 2000 года. Производство Nokia 3310 завершилось в феврале 2005 года. Благодаря прочному корпусу гаджет стал мемом.