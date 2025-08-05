Составлен топ-5 смартфонов стоимостью до 20 тысяч рублей

Редакция портала «Палач» составила подборку из пяти лучших смартфонов, стоимость которых не превышает 20 тыс. руб.

© Samsung

Открывает список Samsung Galaxy A16 стоимостью 11,8 тыс. руб., оснащенный AMOLED-экраном на 6,7 дюйма с разрешением Full HD+ и частотой 90 Гц, чип MediaTek Helio G99, аккумулятор емкостью 5000 мАч с поддержкой зарядки мощностью 25 Вт, тройная камера на 50, 5 и 2 Мп, а также защита IP54, NFC и гибридный слот microSD.

Следом идет Tecno Camon 30S за 15 тыс. руб., выделяющийся AMOLED-дисплеем на 6,78 дюйма с разрешением Full HD+ и частотой 120 Гц, чипом MediaTek Helio G100, камерой на 50 и 2 Мп, батареей емкостью 5000 мАч с поддержкой зарядки мощностью 33 Вт, стереодинамиками, защитой IP53, NFC и ИК-портом.

Третье место досталось Realme 14T. При цене в 19,4 тыс. руб. он предлагает 6,67-дюймовый AMOLED-экран с разрешением Full HD+ и частотой 120 Гц, чип MediaTek Dimensity 6300, камеру на 50 и 2 Мп, аккумулятор емкостью 6000 мАч с поддержкой быстрой зарядки мощностью 45 Вт, защиту IP69, NFC и стереодинамики.

Четвертое и пятое места разделили Poco X7 и iQOO Z10 за 19 и 20 тыс. руб. соответственно.