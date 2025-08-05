Составлен топ-5 смартфонов стоимостью до 20 тысяч рублей
Редакция портала «Палач» составила подборку из пяти лучших смартфонов, стоимость которых не превышает 20 тыс. руб.
Открывает список Samsung Galaxy A16 стоимостью 11,8 тыс. руб., оснащенный AMOLED-экраном на 6,7 дюйма с разрешением Full HD+ и частотой 90 Гц, чип MediaTek Helio G99, аккумулятор емкостью 5000 мАч с поддержкой зарядки мощностью 25 Вт, тройная камера на 50, 5 и 2 Мп, а также защита IP54, NFC и гибридный слот microSD.
Следом идет Tecno Camon 30S за 15 тыс. руб., выделяющийся AMOLED-дисплеем на 6,78 дюйма с разрешением Full HD+ и частотой 120 Гц, чипом MediaTek Helio G100, камерой на 50 и 2 Мп, батареей емкостью 5000 мАч с поддержкой зарядки мощностью 33 Вт, стереодинамиками, защитой IP53, NFC и ИК-портом.
Третье место досталось Realme 14T. При цене в 19,4 тыс. руб. он предлагает 6,67-дюймовый AMOLED-экран с разрешением Full HD+ и частотой 120 Гц, чип MediaTek Dimensity 6300, камеру на 50 и 2 Мп, аккумулятор емкостью 6000 мАч с поддержкой быстрой зарядки мощностью 45 Вт, защиту IP69, NFC и стереодинамики.
Четвертое и пятое места разделили Poco X7 и iQOO Z10 за 19 и 20 тыс. руб. соответственно.