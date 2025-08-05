Дуров не смог прокачать свой аккаунт в Telegram до 100-го уровня

Мессенджер Telegram представил новую систему монетизации — уровни для профилей пользователей. Чтобы получить максимальный, сотый уровень, необходимо потратить около $12,5 млн, что по курсу на 5 августа 2025 года составляет более 1 млрд рублей. Однако, как обратили внимание в редакции издания iGuides, даже сам основатель платформы – Павел Дуров – не рискнул прокачивать свой профиль до максимального уровня.

В рамках новой механики пользователи Telegram могут повышать статус своего аккаунта с помощью «звезд» — внутренней валюты Telegram. Если для достижения, например, 80-й ступени потребуется 1 млн звезд (около $15 тыс.), то для получения максимального престижа в виде 100-го уровня нужно уже 836 млн звезд.

В iGuides полагают, что подобная функция нацелена на самых состоятельных и лояльных пользователей мессенджера, для которых повышение уровня профиля является своеобразным соревнованием. Тем не менее, есть сомнения, что даже крупные компании или инфлюенсеры захотят инвестировать миллионы долларов в максимальную прокачку Telegram-аккаунта.

Подкрепляются сомнения iGuides тем, что даже Павел Дуров достиг лишь 81-го уровня.