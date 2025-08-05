Астроном Бурмистров: комета 3I/ATLAS остается внутри орбиты Юпитера

Открытая в июле комета 3I/ATLAS продолжает свой путь внутри орбиты Юпитера. Осенью объект, не представляющий угрозы для Земли, может пройти в 240 млн км от нашей планеты, сообщил эксперт в области астрономии Пермского национального исследовательского политехнического университета (ПНИПУ) Евгений Бурмистров.

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Астрономы с помощью автоматизированной сети телескопов ATLAS 1 июля открыли комету 3I/ATLAS. Последние данные наблюдений говорят о том, что осенью 2025 года объект может пересечь орбиту Марса.

"В настоящее время комета находится внутри орбиты Юпитера, двигаясь к Марсу. В октябре 2025 года она пройдет на расстоянии 210 млн км от Солнца, а минимальное расстояние до Земли составит 240 млн км. По текущим расчетам она не представляет для нас угрозы. 3I/ATLAS даже не пересечет орбиту Земли, а предсказанная траектория показывает, что в процессе путешествия по нашей системе она гораздо ближе будет приближаться к Марсу - 28 млн км, Венере - 97 млн км и Юпитеру - 54 млн км", - уточнил Бурмистров, чьи слова приводит пресс-служба ПНИПУ.

Ранее профессор Гарвардского университета Ави Леб, на которого в своем материале ссылается Daily Mail, сообщил, что "если объект является инопланетным кораблем, то он может нести зонд или даже оружие". Он также считает, что тот может достигнуть Земли в период с 21 ноября по 5 декабря.

"Пока мы не видим никаких доказательств его гипотез. Наблюдаемая комета - безусловно уникальный космический объект, который на ближайшие месяцы привлечет к себе внимание многих астрономов. А ее исследование может пролить свет на процессы звездообразования и точно обогатит наши знания о Вселенной", - пояснил эксперт.

Бурмистров также указал на предположения, что комета может быть старше Солнца и предыдущих "гостей" нашей системы - астероида Оумуамуа и кометы Борисова (2I/Borisov).