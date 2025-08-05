Названа дата презентации новых iPhone

Apple представит линейку iPhone 17 и другие свои новинки 9 сентября. Об этом сообщает немецкий портал iPhone-Ticker со ссылкой на источники в телеком-отрасли Германии.

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Примечательно, что эти данные совпадают с прогнозом журналиста Bloomberg Марка Гурмана, ранее назвавшего 9 или 10 сентября наиболее вероятными датами презентации Apple.

По традиционной схеме Apple, старт предзаказов будет назначен на пятницу, 12 сентября, а первые поставки в магазины и покупателям ожидаются 19 сентября. В этот день смартфоны будут доступны в ключевых регионах, включая США, Китай, Европу и Японию.

В рамках презентации 9 сентября ожидается анонс сразу четырех моделей: iPhone 17, iPhone 17 Air, который сменит Plus-версию, iPhone 17 Pro и iPhone 17 Pro Max. Также компания, вероятно, представит Apple Watch Series 11, Apple Watch SE 3, Apple Watch Ultra 3 и, возможно, наушники AirPods Pro 3.

Вероятнее всего, Apple официально назовет дату презентации и разошлет приглашения блогерам и СМИ за неделю до события, то есть 2 сентября.