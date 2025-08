Из зубов динозавров воссоздали доисторический воздух

Коллекция зубов динозавров из времен мелового и юрского периодов открыла ученым новое окно в климат доисторической эпохи.

© Телеканал «Наука»

С помощью изотопов кислорода, сохранившихся в этих ископаемых ученые из Университета им. Георга-Августа в Геттингене (Германия) оценили уровни углекислого газа в атмосфере и смогли воспроизвести воздух, которым дышали динозавры. Исследование опубликовано в Proceedings of the National Academy of Sciences, о работе рассказывает ScienceAlert.

Зубы динозавров — мощный инструмент не только для понимания мира, в котором они жили, но и событий, которые происходили в то время. Изменения уровней изотопов могут указывать на такие события, как массовые вулканические извержения.

«Наши находки открывают новый путь для исследования прямой связи между наземными позвоночными и атмосферой, которой они дышали», — сказал палеонтолог и геохимик Томас Тюткен.

Даже спустя до 150 миллионов лет следы изотопов молекул кислорода мезозойской атмосферы, которые вдыхали динозавры, все еще сохраняются в эмали зубов. Все, что вы потребляете — от пищи до воздуха — оставляет химический след в вашем теле, включая кости и зубы. Это справедливо для всех позвоночных, включая динозавров. Соотношения атомов одного и того же элемента, но разной массы, могут указать на различные экологические и климатические изменения. В частности, авторы искали изотоп кислород-17.

«Позвоночные, дышащие воздухом, включают часть этого аномального кислорода в свое тело через окислительный метаболизм пищи. Часть этой изотопной аномалии сохраняется в эмали зубов из-за процессов биоминерализации и может использоваться для вывода об уровнях CO2 в прошлом», — объяснил Тюткен.

Исследования недавно доказали, что соотношения изотопов кислорода в эмали зубов современных животных точно представляют уровни CO2 в атмосфере.

Используя порошки эмали, полученные из музейных коллекций, Тюткен и его коллеги пришли к выводу, что концентрации CO2 во времена мезозоя были высокими. Это соответствует предыдущим исследованиям истории CO2 на Земле. В позднем юрском периоде уровень CO2 составлял около 1200 частей на миллион, например, а в позднем меловом — около 750 частей на миллион. Для сравнения, в нынешней атмосфере Земли около 430 частей на миллион CO2, и это число растет.

В мезозое атмосферный CO2, вероятно, производился гораздо более высоким уровнем вулканической активности. Два зуба особенно указывали на всплеск вулканической активности.

Теперь, когда команда показала, что их техника работает, они планируют изучить зубы из периода Великого пермско-триасового глобального вымирания, произошедшего 252 миллиона лет назад и уничтожившего большинство животных на Земле.