Будущие iPhone будут снимать видео лучше профессиональных кинокамер

Компания Apple работает над созданием нового датчика изображения для будущих моделей iPhone, динамический диапазон которого может приблизиться к возможностям человеческого глаза. Об этом, как пишет MacRumors, сообщает инсайдер с китайской платформы Weibo, ссылаясь на недавний патент компании.

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В прошлом месяце Apple подала патент под названием «Датчик изображения со стековыми пикселями, обладающий высоким динамическим диапазоном и низким уровнем шума». В документе описывается передовая архитектура сенсора, которая объединяет многослойную конструкцию, несколько уровней захвата света и встроенные механизмы подавления шума, чтобы достичь динамического диапазона до 20 ступеней.

Для сравнения, динамический диапазон человеческого глаза оценивается примерно в 20-30 ступеней, в то время как большинство современных камер смартфонов захватывают от 10 до 13 ступеней. Если предложенный Apple сенсор раскроет свой потенциал, он не только превзойдет существующие iPhone, но и сможет конкурировать с профессиональными кинокамерами, такими как ARRI ALEXA 35.

В основе технологии лежит многослойная (стековая) конструкция, состоящая из двух кристаллов. Верхний, сенсорный, отвечает за захват света, а нижний, логический, выполняет обработку данных, включая шумоподавление и контроль экспозиции.

Одним из ключевых элементов новой технологии является система LOFIC (Lateral Overflow Integration Capacitor), которая позволяет каждому пикселю накапливать разное количество света в зависимости от яркости сцены в рамках одного кадра. Благодаря этому сенсор сможет обрабатывать сцены с экстремальными перепадами освещения, например, съемку человека на фоне яркого окна, без потери деталей в тенях или на пересвеченных участках.

Другая важная особенность — снижение уровня цифрового шума. Каждый пиксель оснащен встроенной схемой памяти, которая в реальном времени измеряет и нейтрализует электронный шум, связанный с нагревом. Этот процесс происходит непосредственно на чипе, еще до сохранения или программной обработки изображения.

По словам инсайдера с Weibo, известного под ником Fixed Focus Digital, этот проект – не просто патентная заявка. Сообщается, что компания уже разработала сам датчик и, возможно, тестирует его в прототипах устройств, что говорит о планах по внедрению технологии в потребительские устройства в будущем.

В настоящее время Apple использует сенсоры производства Sony.