Эксперты объяснили, почему сдвинулась часть Камчатки

Сотрудник лаборатории Активного вулканизма и динамики извержений ИВиС ДВО РАН Роман Черкашин рассказал МК о геологических процессах, стоящих за землетрясением, из-за которого южная часть Камчатки сдвинулась, оказавшись двумя метрами восточнее.

Землетрясение, по словам ученого, связано с геодинамическим положением Камчатки. Кора океанической плиты под полуостровом движется под континентальную с постоянной скоростью, составляющей около десяти миллиметров в год. В зоне погружения, или субдукции, иногда происходит резкое "проскальзывание" плит, сопровождающееся мощными землетрясениями и извержениями вулканов.

Южная часть Камчатки сместилась к юго-востоку, поскольку после землетрясения континентальная кора "возвращается" в исходное положение, сказал эксперт.

Эксперт предположил, что в ближайшее время повторения мощных землетрясений ожидать скорее не следует.

Часть полуострова Камчатка сдвинулась после землетрясения

Другой сейсмолог, сотрудник Института теории прогноза землетрясений и математической геофизики Российской академии наук Владимир Кособоков сказал, что два метра являются "позиционным" изменением, позволяющим сделать вывод, что землетрясение было очень сильным.