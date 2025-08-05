В WhatsApp можно будет переписываться без регистрации

В бета-версии WhatsApp для Android обнаружена функция под названием «Гостевые чаты», которая позволит пользователям мессенджера обмениваться сообщениями с незарегистрированными людьми. Об этом сообщает портал WABetaInfo.

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Так, при создании нового чата пользователь сможет выбрать опцию общения без указания номера телефона. Приложение сгенерирует уникальную ссылку, которую можно отправить собеседнику. Перейдя по ней, получатель откроет веб-версию WhatsApp с уже созданным чатом.

Общение в рамках «Гостевых чатов» возможно без временных ограничений, однако с определенными функциональными ограничениями: доступна только текстовая переписка. Отправка медиафайлов, документов, стикеров и GIF-анимации не поддерживается. При этом все сообщения защищены сквозным шифрованием, как и привычные чаты.

Отмечается, что, если собеседник в будущем зарегистрируется в мессенджере, у него появится возможность сохранить гостевой чат и продолжить диалог уже в стандартном формате.

В WABetaInfo считают, что внедрение функции может быть частью стратегии Meta (признана в России экстремистской и запрещена) по расширению пользовательской базы WhatsApp. О сроках запуска «Гостевых чатов» в стабильной версии приложения пока не сообщается. Вероятно, функция появится в одном из следующих крупных обновлений.