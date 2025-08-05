Открыта одна из самых редких черных дыр во Вселенной

Астрономы открыли одну из самых редких во Вселенной черных дыр. Объекту присвоили название HLX-1. ОН расположен более чем в 450 миллионах световых лет от Земли.

Предыдущие наблюдения показали, что черные дыры могут быть разных размеров, от небольших (меньше Солнца) до сверхмассивных (в 40 миллиардов раз массивнее нашей звезды). Существуют также черные дыры средней массы: от 100 до 100 тысяч солнечных масс. Их чрезвычайно трудно обнаружить. Они недостаточно велики, чтобы создавать энергетические потоки, и определить их местонахождение можно только по косвенным признакам.

По мнению ученых, HLX-1 относится именно к этой группе. Этот объект находится на краю галактики NGC 6099. С помощью современных телескопов астрономы зафиксировали там яркую вспышку. Предположительно, это событие приливного разрушения – поглощение черной дырой близлежащей звезды.

Ученые провели компьютерное моделирование и продемонстрировали, как черная дыра разрывает звезду на части. Вспышка произошла в 2009 году, излучение достигло пика в 2012 году и с тех пор постепенно погасло.

По словам астрономов, черные дыры средней массы представляют собой важнейшее недостающее звено в эволюции черных дыр. Их изучение позволит лучше понять, как эти объекты вырастают до сверхмассивных размеров. Предположительно, они проводят первые этапы своего существования на окраинах галактик, а затем их выбрасывает в межгалактическое пространство. Возможно, подобная черная дыра вращается и в нашем Млечном Пути, сообщает Live Science.

Ранее российские ученые развенчали слухи о «корабле пришельцев», который якобы направляется к Земле. За космическое судно приняли межзвездную комету, которая появилась в Солнечной системе. По словам ученых, тело имеет естественное происхождение и не представляет угрозы для нашей планеты.