Ученый объяснил, какую угрозу несет летящая к Земле межзвездная комета

В начале июля астрономы зафиксировали редкое событие — к Солнцу приближается межзвездная комета 3I/ATLAS. Это всего третий за всю историю наблюдений объект, который прилетел в Солнечную систему из глубин космоса.

© NASA

О ее вероятном происхождении, уникальных особенностях и слухах об инопланетном происхождении рассказал кандидат физико-математических наук Евгений Бурмистров, астроном из Пермского Политеха.

«По текущим расчетам, 3I/ATLAS не представляет никакой угрозы для Земли. Ее траектория не пересекается с нашей орбитой. Ближе всего она подойдет к Солнцу в октябре, а затем улетит обратно в межзвездное пространство», — объяснил ученый.

По предварительным данным, диаметр кометы может достигать 12 километров, что делает ее крупнейшим межзвездным телом, когда-либо замеченным в нашей системе. Однако, размер оценивается по отражаемому свету, а поверхность объекта может сильно отличаться от привычных нам ледяных тел, поэтому окончательные данные будут получены позже.

Удивляет и скорость: сейчас комета мчится со скоростью около 58 км/с — это почти 209 000 км/ч. Для сравнения: от Земли до Луны она могла бы долететь за пару часов. К моменту максимального сближения с Солнцем в октябре 2025 года её скорость может вырасти до 70 км/с, после чего она безвозвратно покинет пределы Солнечной системы.

Астрономы предупредили о приближающемся враждебном НЛО

Интерес вызывает и то, что комета летит в той же плоскости, в которой вращаются планеты, что довольно редко для межзвездных объектов. Это породило ряд спекуляций. Так, известный гарвардский астроном Ави Леб предположил, что 3I/ATLAS может быть инопланетным зондом. Аргументы — ее скорость, направление и слишком «идеальная» траектория.

«Ави Леб нередко приписывает космическим объектам искусственное происхождение, но никаких признаков этого в случае с 3I/ATLAS нет. Это уникальное и важное для науки тело, которое, скорее всего, прибыло из диска Млечного Пути и может быть старше Солнца», — прокомментировал Бурмистров.

Исследовать комету поближе не удастся — ни одна из нынешних космических миссий не может ее догнать. Но благодаря наземным наблюдениям ученые рассчитывают узнать больше о межзвездной материи и ранних этапах формирования звезд и планет.