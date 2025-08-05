Названы сроки начала серийного производства полностью российских самолетов

«Ростех» начнет производство полностью российских самолетов до конца 2026 года. Сроки начала серийной сборки назвал гендиректор госкорпорации Сергей Чемезов, его цитирует РИА Новости

На встрече с премьер-министром Михаилом Мишустиным глава «Ростеха» заявил, что импортозамещенные самолеты МС-21, Ил-114 и Sj-100 находятся на стадии сертификационных полетов. Предприятия госкорпорации уже создали отечественные аналоги более чем для 70 систем самолетов МС-21.

«Если говорить про МС-21... Надеюсь, что до конца 2026 года мы начнем уже серийно производить наши самолеты... Что касается "суперджета", "суперджет" у нас тоже полностью импортозамещен. Идут сейчас сертификационные полеты. И тоже в 2026 году мы начнем уже серийно производить. Это в том числе и по Ил-114 — то же самое. Такая же ситуация», — пояснил он.

Также, пообещал Чемезов, разработанная «Ростехом» цифровая система «Купол» позволит вести послепродажное обслуживание самолетов Sj-100 и МС-21, а также двигателей ПД-14 и ПД-8. Она позволит работать в едином информационном пространстве и обмениваться данными между эксплуатантами, изготовителями авиатехники и сервисными организациями.

Как следует из протокола совещания в Минтрансе с участием представители авиакомпаний, «Ростеха», Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК) и Росавиации, летно-технические характеристики (ЛТХ) МС-21 и Ил-114-300 не соответствуют плановым. МС-21 пока не поднимался в воздух из-за увеличения массы после импортозамещения иностранных композитных материалов.