Эксперт рассказал, опасно ли использовать телефон во время зарядки

Использование телефона во время его зарядки может привести к серьёзным повреждениям аккумулятора, рассказал в беседе с RT IT-эксперт, директор Ассоциации профессиональных пользователей соцсетей и мессенджеров Владимир Зыков.

«Пользоваться смартфоном во время зарядки в целом можно, если речь идёт о лёгких задачах. Например, об ответах на сообщения или о прослушивании музыки», — рассказал он.

Однако при активной работе устройства во время зарядки, особенно при использовании ресурсоёмких приложений, видеозвонков, игр или навигации, значительно возрастает нагрузка на процессор и аккумулятор, что может привести к перегреву, предупредил эксперт.

«Опасность особенно актуальна для быстрой зарядки, когда в батарею поступает повышенная мощность. Современные смартфоны оснащены термодатчиками и системами защиты. Но при постоянном перегреве аккумулятор начинает быстрее терять ёмкость, может вздуться, самопроизвольно отключаться, а в редких случаях и воспламениться», — пояснил Зыков.

По его словам, перегрев также ускоряет химическое старение батареи, что может сократить её срок службы вдвое.

«Он также снижает производительность, когда процессор переходит в режим троттлинга — искусственного замедления, чтобы избежать перегрева. При достижении критической температуры устройство может автоматически выключиться ради безопасности пользователя», — отметил он.

Чтобы минимизировать риски, нужно использовать только оригинальные зарядные устройства, объяснил эксперт.