Эксперт рассказал, опасно ли использовать телефон во время зарядки

IT-эксперт Зыков пояснил, опасно ли использовать телефон во время зарядки
Использование телефона во время его зарядки может привести к серьёзным повреждениям аккумулятора, рассказал в беседе с RT IT-эксперт, директор Ассоциации профессиональных пользователей соцсетей и мессенджеров Владимир Зыков.
«Пользоваться смартфоном во время зарядки в целом можно, если речь идёт о лёгких задачах. Например, об ответах на сообщения или о прослушивании музыки», — рассказал он.
Однако при активной работе устройства во время зарядки, особенно при использовании ресурсоёмких приложений, видеозвонков, игр или навигации, значительно возрастает нагрузка на процессор и аккумулятор, что может привести к перегреву, предупредил эксперт.
«Опасность особенно актуальна для быстрой зарядки, когда в батарею поступает повышенная мощность. Современные смартфоны оснащены термодатчиками и системами защиты. Но при постоянном перегреве аккумулятор начинает быстрее терять ёмкость, может вздуться, самопроизвольно отключаться, а в редких случаях и воспламениться», — пояснил Зыков.
По его словам, перегрев также ускоряет химическое старение батареи, что может сократить её срок службы вдвое.
«Он также снижает производительность, когда процессор переходит в режим троттлинга — искусственного замедления, чтобы избежать перегрева. При достижении критической температуры устройство может автоматически выключиться ради безопасности пользователя», — отметил он.
Чтобы минимизировать риски, нужно использовать только оригинальные зарядные устройства, объяснил эксперт.
«И по возможности нужно снять плотный чехол во время зарядки. Он может препятствовать нормальному теплоотводу. Если смартфон становится слишком горячим, лучше прервать зарядку и дать ему остыть. Также стоит избегать зарядки в плохо вентилируемых местах, под подушками или на солнце», — подытожил он.