В Норвегии нашли останки животных возрастом 75 тысяч лет

В пещере на побережье Северной Норвегии ученые обнаружили кости 46 видов животных — млекопитающих, рыб и птиц, возрастом 75 тысяч лет. По словам исследователей, эта древнейшая экосистема существовала в Европе в более теплый промежуток последнего ледникового периода. Результаты проекта опубликованы в журнале Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS).

Находка сделана в пещере Арне Квамгротта, открытой еще в 1990-х годах, но остававшейся почти не исследованной до 2021-2022 годов. Масштабные раскопки показали, что этот регион, вероятно, был свободен ото льда после отступления ледников. Это обеспечивало благоприятные условия для множества животных, включая северных оленей, гренландских китов, моржей, атлантическую треску и белых медведей.

В пещере также были найдены останки копытных леммингов — вида, который ранее не фиксировался в Скандинавии и ныне считается вымершим в Европе.

Анализ ДНК показал, что большинство животных, населявших этот регион в ту эпоху, не пережили возвращение более холодного климата. Их линии исчезли вместе с изменениями среды обитания.

«Эти открытия позволяют заглянуть в исчезнувший мир Арктики и понять уязвимость холодолюбивых видов», — говорит соавтор работы Сэм Уокер из Университета Борнмута.

Ученый подчеркнул, что полученные данные важны и для современной охраны природы: сегодня арктические животные снова сталкиваются с быстро меняющимся климатом, но уже в условиях более фрагментированных и ограниченных ареалов.

Профессор Санне Бессенкель из Университета Осло добавила, что найденные останки свидетельствуют о сложной и богатой прибрежной экосистеме, включающей как морскую, так и наземную фауну. По ее словам, такие данные — редкость, ведь свидетельства жизни в Арктике старше 10 тысяч лет практически не сохраняются.

Ученые считают, что неспособность древних животных адаптироваться к возврату холодов может служить предостережением и для современных видов, которым возможно предстоит пережить аналогичные климатические вызовы.