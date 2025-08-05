Выдвинуто предположение о размере "Планеты икс" в Солнечной системе

Ученые из США Дэвид Рассел и Терри Уайт предположили, что гипотетическая "Девятая планета" в Солнечной системе, если она существует, скорее всего является мини-нептуном, то есть космическим телом с каменистым ядром и оболочкой из воды и других летучих веществ.

Астрофизики сопоставили информацию о космических объектах у других звезд и пришли к выводу, что планеты с массой 4,9 до 9,2 Земли (примерно столько весит предполагаемая "девятая планета") чаще всего относятся именно к категории мини-нептунов.

О возможном существовании в Солнечной системе неизвестной планеты около восьми лет назад заявили астрофизики Майкл Браун и Константин Батыгин. Ее наличие позволило бы объяснить положение орбит других космических объектов. Предполагается, что она расположена в 41 миллиарде километров от Солнца и совершает полный оборот вокруг светила примерно за 15 тысяч земных лет.

Статью разместила библиотека препринтов arXiv.org.

Многие обозначают гипотетическую планету как "планета икс", но астрономы подобное не поддерживают по двум причинам. Во-первых, латинская буква Х напоминает римскую цифру десять, а планета — если она существует — является в Солнечной системе девятой. Во-вторых, менее таинственное обозначение, чем "планета икс" хотя бы отчасти помешает конспирологам "отождествлять" ее с вымышленной планетой Нибиру.