Блогер поджег новую «раскладушку» Samsung и засыпал ее песком

Складной смартфон Samsung Galaxy Z Flip7 прошел тест на прочность YouTube-блогера Закa Нельсона (JerryRigEverything). Опубликованный на его канале ролик с экспериментом подтвердил высокую устойчивость устройства к внешним воздействиям, включая огонь, песок и физическое давление.

© JerryRigEverything/YouTube

В рамках испытаний Нельсон проверил поведение обоих дисплеев устройства. Внешний экран, защищенный стеклом Gorilla Glass Victus 2, получил первые царапины при контакте с острым предметом с шестым уровнем твердости по шкале Мооса. Тем не менее, матрица продемонстрировала стойкость к термическому воздействию: даже после 12-секундного воздействия открытого огня не возникло видимых повреждений.

Гибкий внутренний дисплей оказался более уязвимым — поверхность пострадала даже от ногтя, а после 15 секунд контакта с огнем на экране остались следы перегрева.

Следующий этап испытаний включал засыпание шарнира песком. При складывании устройство издало хрустящий звук, однако функциональность механизма не нарушилась. Финальный тест на изгиб устройства в противоположную сторону Galaxy Z Flip7 выдержал без критических деформаций.

В завершении обзора Зак Нельсон назвал Galaxy Z Flip7 весьма прочным и надежным устройством по меркам складных смартфонов.